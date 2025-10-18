Segurança

Na Região Central
Notícia

Mulher é mantida presa por 8 dias por "equívoco" mesmo com ordem de soltura da Justiça no RS

Ela foi presa ao receber entrega com drogas pelo correio. Filho de 20 anos confessou que produto era para ele e que a mãe não sabia do conteúdo

Gustavo Foster

