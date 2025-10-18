Mulher é mantida presa por 8 dias por "equívoco" mesmo com ordem de soltura da Justiça no RS

De acordo com o advogado da mulher, ela é mãe de um jovem de 20 anos e de uma criança de um ano. Gustavo Locateli / Arquivo Pessoal

Uma mulher foi mantida presa por oito dias no RS mesmo após a Justiça do Estado determinar sua soltura. A mulher de 43 anos, que pede para não ser identificada, ficou presa preventivamente no Presídio Regional de Santa Maria entre 23 de setembro e 2 de outubro por suspeita de tráfico de drogas, apesar de uma ordem de soltura ter sido emitida em 25 de setembro.

De acordo com documento obtido pelo g1, a Polícia Penal do RS, órgão do governo que é responsável pelas casas prisionais do Estado, admite à Justiça "equívoco no nosso protocolo de recebimento e processamento da decisão, o que culminou com o cumprimento em atraso da decisão judicial".

Procurado pelo g1, o órgão afirma que o caso está sendo apurado pela Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário. Já o Tribunal de Justiça do RS não respondeu até a última atualização da reportagem.

De acordo com o advogado da mulher, ela é mãe de um jovem de 20 anos e de uma criança de um ano. Ela teria sido detida pela Brigada Militar (BM) em Júlio de Castilhos, na Região Central do RS, ao receber pelos correios uma encomenda com maconha. A mulher foi transferida para a Penitenciária de Santa Maria porque no Presídio de Júlio de Castilhos não há ala feminina.

Ainda segundo a defesa da mulher, o filho de 20 anos dela teria confessado à polícia no mesmo dia que a encomenda seria para ele e que a mãe não sabia do conteúdo do pacote. Dois dias depois, a Justiça determinou sua soltura, com uso de tornozeleira eletrônica, o que só foi cumprido pela penitenciária oito dias depois.