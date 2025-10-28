Mulher é feita refém por 26 homens durante megaoperação no Rio de Janeiro

Policiais realizam ação nos complexos da Penha e do Alemão. MAURO PIMENTEL / AFP

Uma mulher foi feita refém por 26 criminosos durante a megaoperação que acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28). De acordo com o g1, ela ficou presa com o grupo em uma casa na Vila Cruzeiro, na zona norte da capital fluminense.

Antes de se entregarem à polícia, os criminosos ordenaram que ela filmasse a rendição, para que não fossem mortos pelos agentes.

Houve confronto e um dos integrantes do grupo foi morto. Os policiais do Batalhão de Choque conseguiram libertar a mulher e encontraram 19 fuzis no local. Os outros 25 homens foram presos.