MP recorre para anular aposentadoria de PM condenado por estuprar e matar o sobrinho de 12 anos em Porto Alegre

Menino morreu em novembro de 2016, quando tinha 12 anos. Vinicius Coimbra / Agência RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) recorreu à Justiça nesta quarta-feira (29) para tentar anular a aposentadoria do policial militar da reserva Jeverson Olmiro Lopes Goulart, 60 anos.

O PM foi condenado na terça-feira (28) por estuprar, matar e simular o suicídio do sobrinho, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves. O crime ocorreu em novembro de 2016, quando a vítima tinha 12 anos, na zona sul da Capital.

O objetivo é garantir que o réu não mantenha benefícios previdenciários após a sentença condenatória definitiva, informou o MPRS. O embargo de declaração com o pedido foi interposto na 1ª Vara do Júri do Foro Central da Capital.

A condenação

Quase nove anos após o crime, o policial militar da reserva foi condenado a 46 anos de prisão por estuprar e matar o próprio sobrinho.

A sentença foi lida na terça-feira pelo Tribunal do Júri. O réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado — ocultação de outro delito e recurso que dificultou a defesa da vítima — e estupro de vulnerável. Conforme a decisão, a pena deverá ser cumprida em regime fechado.

Jeverson Olmiro Lopes Goulart foi condenado por estuprar, matar e simular o suicídio do sobrinho de 12 anos. Reprodução / Divulgação

O júri

O julgamento começou na segunda-feira (28) e durou dois dias. Dezenas de pessoas se reuniram no prédio I do Foro Central de Porto Alegre, para acompanhar o júri, vestidas de camisetas estampadas com o rosto de Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves e pedidos de justiça.

No primeiro dia, as testemunhas foram ouvidas e houve o interrogatório do réu. Jeverson vive no Rio de Janeiro atualmente e participou do júri por videoconferência. Durante a oitiva, ele negou todas as acusações e acusou familiares e testemunhas de mentirem sobre o caso.

A mãe do menino e irmã do réu, Cátia Rosimary Lopes Goulart, 54 anos, e outras quatro pessoas testemunharam: um conhecido do réu, uma familiar, um vizinho e um prestador de serviços do prédio onde a vítima morava.

Cátia foi decisiva para o caso, ao lutar por três anos e conseguir uma mudança no andamento do caso, que havia sido concluído pela Polícia Civil como suicídio. O Ministério Público analisou provas e modificou o entendimento, denunciando Goulart em 2020. A fala dela foi bastante emotiva, relembrando o dia do crime e todos os fatos que sucederam a morte do filho.

Duas testemunhas relataram que também foram vítimas de abuso sexual praticados por Jeverson quando eram menores de idade. Uma delas deixou o plenário chorando e precisou ser acolhida por familiares depois do depoimento.

Relembre o caso

O caso foi revelado por Zero Hora em março de 2020, após a mãe do menino, Cátia Goulart, insistir por três anos e conseguir uma reviravolta no caso, que havia sido concluído pela Polícia Civil como suicídio.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o caso ocorreu entre os dias 29 e 30 de novembro de 2016 na casa onde a vítima morava com a família, no bairro Tristeza. Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, 12 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça.

O óbito ocorreu quando ele estava sozinho com o tio, Jeverson Olmiro Lopes Goulart, brigadiano da reserva.

Conforme o Ministério Público, ele estuprou o adolescente no dia 29. Depois, para ocultar o crime, efetuou o tiro enquanto a vítima dormia, na madrugada seguinte, dia 30. Além disso, após o homicídio, foi feita a manipulação da cena para forjar um suicídio.

Contraponto