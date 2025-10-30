Segurança

Caso Andrei
Notícia

MP recorre para anular aposentadoria de PM condenado por estuprar e matar o sobrinho de 12 anos em Porto Alegre

Jeverson Olmiro Lopes Goulart foi sentenciado a 46 anos de prisão. Os crimes aconteceram em 2016, na zona sul da Capital

Júlia Ozorio

