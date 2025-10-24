Segurança

Seleção para soldado
MP investiga eliminação de mulheres em teste físico de concurso para o Corpo de Bombeiros do RS

Concorrentes dizem que cerca de 80% das candidatas do sexo feminino foram reprovadas e que houve desproporcionalidade em exercício

Pâmela Rubin Matge

