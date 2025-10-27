Segurança

Indicadores
Notícia

Mortes em ações policiais caem 22,5% no RS no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2024

Levantamento tem por base dados abertos divulgados semestralmente pela Secretaria da Segurança Pública e informações dispobilizadas com base na Lei de Acesso à Informação

Paulo Rocha

