Moraes determina que governador do Rio de Janeiro envie informações sobre megaoperação

Moraes determinou o envio de um conjunto de esclarecimentos. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quarta-feira (29), que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envie informações sobre a megaoperação realizada da capital do Estado na terça-feira (28).

As informações devem ser apresentadas durante audiência sobre a ação no dia 3 de novembro.

"O Governador deverá apresentar as informações de maneira detalhada na audiência designada", escreveu Moraes.

Em abril, o STF validou um conjunto de regras, chamado de ADPF das Favelas, que define como devem ser feitas as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro.

O que é

ADPF é a sigla de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ação tem o objetivo de evitar ou reparar uma lesão a um preceito da Constituição Federal causada por um ato do Poder Público.

A ADPF das Favelas é uma ação judicial movida em 2019 pelo PSB e entidades de direitos humanos que busca estabelecer regras e reduzir a letalidade policial em operações realizadas em comunidades.

Informações solicitadas por Moraes: