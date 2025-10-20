Segurança

Cavalhada
Notícia

Menina de 11 anos e dois adolescentes são baleados em ataque a tiros em Porto Alegre

Quatro homens armados chegaram em um carro e atiraram contra os menores. Dois estão em estado grave

Alberi Neto

Repórter da RBSTV

