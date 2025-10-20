Menina de 11 anos e dois adolescentes são baleados em ataque a tiros em Porto Alegre

Rua Ipê Amarelo, onde quatro homens chegaram atirando nos menores de idade. Rodrigo Prado / RBS TV

Correção: a rua onde aconteceu o ataque fica no bairro Cavalhada, diferentemente do informado entre 4h05min e 10h25min desta segunda-feira (20). O texto foi ajustado.

Uma menina de 11 anos e dois adolescentes de 15 e 17 anos foram baleados na noite deste domingo (19) no bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a hospitais da Capital.

Informações preliminares indicam que duas vítimas foram levadas ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde seguem em estado grave. A terceira vítima foi encaminhada a outro hospital, ainda não informado, e o estado de saúde dela não foi divulgado.

O ataque aconteceu por volta das 21h na Rua Ipê Amarelo. De acordo com a Brigada Militar, testemunhas relataram que quatro homens chegaram ao local em um carro, portando três pistolas e uma arma longa. Eles desceram do veículo, atiraram contra os menores e fugiram em seguida em direção à Avenida Cavalhada.