Megaoperação no RJ reacende debate sobre integração entre governo federal e Estados na segurança pública

A sociedade brasileira ainda está em choque com a megaoperação realizada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro contra o crime organizado na terça-feira (27). Oficialmente, o número de mortos chega a 121, fazendo desta a operação policial mais letal da história do Brasil. Como resultado, ganhou força também o debate sobre a necessidade de maior integração entre o governo federal e os Estados no combate ao crime organizado.

Este debate existe há alguns anos. Em 2018, com o objetivo de reforçar essa integração, o governo federal, sob gestão de Michel Temer, sancionou a Lei nº 13.675/2018, que estabeleceu o chamado Sistema Único de Segurança Pública (Susp), buscando se aproximar do modelo do conhecido Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme o governo federal, o Susp buscou criar uma arquitetura uniforme para a segurança pública em âmbito nacional, a partir de ações de compartilhamento de dados, operações integradas e colaborações nas estruturas de segurança pública federal, estadual e municipal. Na prática, se buscava maior integração entre os entes federativos para reforçar as ações nesta área, sob coordenação geral do governo federal, mas a implementação do sistema tem enfrentado dificuldades significativas.

— Ainda há grande fragmentação institucional, sobreposição de competências e falta de padronização nos sistemas de informação e nos fluxos de cooperação entre as polícias, o Ministério Público, o Judiciário e as guardas municipais. Muitos Estados não estruturaram adequadamente seus conselhos e planos estaduais de segurança pública e defesa social, o que compromete a operacionalização das políticas integradas — afirma Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, professor da Escola de Direito da PUCRS.

Conforme complementa o jurista Eduardo Pazinato, o que existe em vigor hoje no Brasil em relação ao Susp, na prática, são conjuntos de induções que o governo federal tem feito sobre políticas de segurança pública pública, buscando reforçar a necessidade de municípios e Estados aderirem ao sistema a partir dos esforços da União.

— Um exemplo do que ocorre aconteceu na semana passada, quando o governo federal lançou um programa para induzir a cogestão dos municípios na área da segurança, especialmente aqueles que possuem guardas municipais. No âmbito desse programa, colocaram uma exigência prevista na lei 13.755 de 2018, de que o município que pleitear recursos desse programa deve possuir um plano municipal de segurança. Então, na prática, a efetivação dessa lei vem sendo feita dessa forma, de um modo muito gradual — destaca.

As dificuldades observadas na efetivação do Susp levantaram questionamentos acerca de sua limitação em razão de sua natureza jurídica. Para reforçar o sistema, se entendeu que seria necessário constitucionalizar o SUSP, ou seja, torná-lo uma norma constitucional.

— Esses problemas de implementação explicam, em parte, a importância da discussão sobre a constitucionalização do Susp: não se trata de resolver a crise da segurança apenas com uma mudança legal, mas de criar condições mais sólidas para que haja coordenação efetiva de esforços, compartilhamento de dados e responsabilidades, e continuidade das políticas de segurança independentemente de mudanças de governo — ressalta Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo.

A PEC da Segurança Pública

Para tornar o Susp enfim constitucional, o governo federal elaborou uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 18/2025. O projeto ficou conhecido como PEC da Segurança Pública, e foi apresentado ao Congresso em abril.

— Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores, no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos Estados. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da Segurança Pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. Compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. O crime organizado hoje é um fenômeno, ou é uma patologia extremamente preocupante, não é mais um fenômeno só local, é nacional e até global — afirmou o ministro da Justica, Ricardo Lewandowski, em entrevista na terça-feira, após a operação no Rio de Janeiro.

O principal objetivo da PEC é incluir na Constituição Federal o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), assim como está o SUS. Além disso, a proposta também visa atualizar as atribuições da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional.

— O crime organizado atua em redes que transcendem fronteiras estaduais, aproveitando lacunas de coordenação entre as forças de segurança e o sistema de justiça — analisa Ghiringhelli de Azevedo.

Para o jurista, a PEC cria as condições para que o combate ao crime organizado se dê de maneira cooperativa e baseada em evidências, e não apenas em respostas reativas e fragmentadas.

— Conferir status constitucional ao Susp não é uma solução mágica para os problemas da segurança pública, mas pode fortalecer institucionalmente os mecanismos de integração e governança, tornando obrigatória a cooperação federativa e assegurando mais estabilidade e previsibilidade na execução das políticas. É fundamental, portanto, que essa integração ocorra sob coordenação do governo federal, mas respeitando as especificidades regionais e assegurando transparência, controle social e base empírica para o planejamento — acrescenta.

A PEC foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados em julho, e atualmente está parada na Comissão Especial, onde deve ser votada até dezembro. Conforme manifestação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), na terça-feira, assim que a proposta for votada na Comissão Especial, seguirá para votação definitiva no plenário.

— Se a PEC já tivesse sido aprovada, por exemplo, nessa operação de terça teríamos a possibilidade de uma governança mais integrada, mais sistêmica, somando esforços e recursos, humanos, materiais, financeiros, de cada um dos entes federados, inclusive do município do Rio de Janeiro, sob coordenação do governo federal. Além disso, a PEC dá mais segurança jurídica e mais estabilidade institucional para o papel dos entes federados, uma vez que na proposta as atribuições estão mais equacionadas e mais organizadas — observa Eduardo Pazinato.

No RS, programa melhorou articulação entre polícias

Visto como case de sucesso, o programa RS Seguro — que vem ajudando na redução de indicadores criminais no Rio Grande do Sul — é uma experiência de coordenação centralizada e maior integração entre autoridades da segurança.

Lançado em 2019, o programa previu reuniões recorrentes entre o governo estadual e os comandos da Brigada Militar e da Polícia Civil. Nestes encontros, são apresentados e analisados os dados da criminalidade no Estado e discutidas estratégias para enfrentamento.

— A gente tem que fazer uma análise. Por que morreu, se são disputas entre facções, se são, como a gente chama, questões do dia a dia, pessoas que brigam, que acabam gerando violência. Discutimos onde está acontecendo, qual é a cidade, qual é o bairro e quais as ações que nós vamos fazer em relação a isso. Então, com esta governança, fazendo com que a reunião seja frequente, esse convívio primeiro obrigatório, se tornou natural, a troca de informações para resolverem o problema juntos — explica o secretário de Estado da Segurança Pública, Mario Ikeda.

Uma vez por mês, as ações e resultados são apresentados em uma reunião com o governador Eduardo Leite. Ikeda também destaca que outro pilar do RS Seguro é a orientação por dados da criminalidade, que são atualizados com maior frequência.