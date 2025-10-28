Megaoperação no Rio: secretário cita "Estado de Guerra" e afirma  que é "impossível" combater crime organizado sozinho

Pelo menos 2,5 mil agentes participam da Operação Contenção MAURO PIMENTEL / AFP

Durante operação policial com mais de 60 mortos e 80 pessoas presas, o secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, afirmou nesta terça-feira (28), em entrevista à TV Globo, que o Estado não tem condições de enfrentar sozinho o crime organizado.

Santos disse, ainda, que solicitou ajuda federal em uma operação anterior, mas teve o pedido negado.

Pelo menos 2,5 mil agentes participam da Operação Contenção, que tem como alvo cem supostos membros da organização criminosa. Ao todo, 81 pessoas foram presas — incluindo o homem apontado pelas investigações como sendo o operador financeiro de uma das lideranças, conhecido como Doca, e Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho na região.

Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também foram apreendidos 42 fuzis, duas pistolas e nove motos. Cinco pessoas sofreram disparos e foram internadas sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Além disso, sete policiais foram baleados e outras três pessoas foram atingidas por balas perdidas. Também foram confiscados 200 quilos de drogas na Vila Cruzeiro, dentro do complexo da Penha.