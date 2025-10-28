Megaoperação no Rio: secretário cita "Estado de Guerra" e afirma  que é "impossível" combater crime organizado sozinho

Durante operação policial com mais de 60 mortos e 80 pessoas presas, o secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, afirmou nesta terça-feira (28), em entrevista à TV Globo, que o Estado não tem condições de enfrentar sozinho o crime organizado.
Santos disse, ainda, que solicitou ajuda federal em uma operação anterior, mas teve o pedido negado.
Pelo menos 2,5 mil agentes participam da Operação Contenção, que tem como alvo cem supostos membros da organização criminosa. Ao todo, 81 pessoas foram presas — incluindo o homem apontado pelas investigações como sendo o operador financeiro de uma das lideranças, conhecido como Doca, e Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho na região.
Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também foram apreendidos 42 fuzis, duas pistolas e nove motos. Cinco pessoas sofreram disparos e foram internadas sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
Além disso, sete policiais foram baleados e outras três pessoas foram atingidas por balas perdidas. Também foram confiscados 200 quilos de drogas na Vila Cruzeiro, dentro do complexo da Penha.
De acordo com as autoridades, os traficantes reagiram com tiros e barricadas em chamas, além de drones com bombas.