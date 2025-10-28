Megaoperação no Rio de Janeiro deixa mais de 60 mortos; siga ao vivo

- As forças de segurança do Rio de Janeiro realizaram, nesta terça-feira (28), uma megaoperação, que deixou 64 mortos, entre eles quatro policiais. A ação é considerada a mais letal da história do Estado
- A operação Contenção ocorreu nos complexos do Alemão e da Penha e tem como alvo criminosos envolvidos na facção Comando Vermelho
- De acordo com as autoridades, 81 pessoas foram presas. Além disso, foram apreendidos 93 fuzis e 120 quilos de diferentes tipos de drogas
- A pedido do governador do Rio Cláudio Castro, o governo federal disponibilizou 10 vagas em presídios federais de segurança máxima para transferência de lideranças de organizações criminosas
Operação Contenção
