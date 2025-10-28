Megaoperação no Alemão e na Penha é a mais letal da história do Rio de Janeiro

Alvos são suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV). MAURO PIMENTEL / AFP

Até as 15h10min, foram relatadas 64 mortes e mais de cem prisões. Também foram apreendidas nove motos, 75 fuzis e uma grande quantidade de drogas.

De acordo com balanço do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni) da Universidade Federal Fluminense (UFF), divulgado pelo g1, a operação desta terça ultrapassa o número somado de óbitos de outras duas grandes ações realizadas na cidade do Rio: Jacarezinho, em maio de 2021, com 28 mortes, e na Vila Cruzeiro, em maio de 2022, com 24 óbitos.

Confira o balanço completo

Complexo do Alemão e Complexo da Penha: 64 mortos

Jacarezinho (maio de 2021): 28 mortos

Vila Cruzeiro (maio de 2022): 24 mortos

Complexo do Alemão (junho de 2007): 19 mortos

Senador Camará (janeiro de 2003): 15 mortos

Fallet/Fogueteiro (fevereiro de 2019): 15 mortos

Complexo do Alemão (julho de 1994): 14 mortos

Complexo do Alemão (maio de 1995): 13 mortos

Morro do Vidigal (julho de 2006): 13 mortos

Catumbi (abril de 2007): 13 mortos

Complexo do Alemão (agosto de 2004): 12 mortos