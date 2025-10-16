"Me sinto envergonhada e constrangida", diz advogada que perdeu R$ 180 mil em golpe com falso pai de santo

Vítima encontrou o perfil do suposto pai de santo nas redes sociais. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma advogada gaúcha perdeu cerca de R$ 180 mil após buscar ajuda para tentar reatar um relacionamento. Ela é vítima de um golpe investigado pela 3ª delegacia de polícia de Canoas, e que motivou uma operação realizada nesta quinta-feira (16). O suspeito de ser o responsável pelo esquema foi preso.

— Me sinto envergonhada, constrangida, não consigo dormir direito, tive que começar a tomar remédio para viver. A minha cabeça ainda não está 100% com tudo isso, porque eu não me sinto à vontade de expor isso para ninguém — desabafa.

A vítima, que pediu para não ser identificada em razão de manter sua privacidade, encontrou o perfil do suposto pai de santo nas redes sociais no final de maio. Ela conta que estava em um momento conturbado após o fim de um relacionamento.

— Estava desesperada, tentando de todas as forma reatar meu relacionamento. Parecia que quanto mais eu me esforçava, mais piorava a situação. Eu não sabia mais o que fazer. Foi aí que apareceu na minha rede social, algo chamado amarração amorosa que até então nunca tinha ouvido falar. Pensei: "Bom, já tentei de tudo, né? O que custa tentar fazer isso." — conta.

O primeiro contato foi com uma mulher, chamada Mãe Natasha, que, de acordo com a polícia tratava-se de um perfil falso, controlado pelo próprio Hugo e demais integrantes do esquema.

Inicialmente, segundo a vítima, foi cobrado um valor baixo para iniciar o ritual. A partir daí, novas cobranças foram feitas. Ao questionar os valores, passou a receber ameaças da mulher apresentada como Mãe Natasha.

— Ela começou a pedir mais dinheiro: “agora eu preciso fazer tal coisa”. Eu disse: "Olha, esse valor é alto, eu não tenho. Ela respondeu: "Bom, então eu vou ter que acionar o fulano (nome do ex-companheiro) porque ele faz parte". Então eu disse: "Não, mas sou eu que te contratei". E começou a me chantagear.

Dois dias depois, entrou em cena o suposto pai de santo, que passou a reforçar as cobranças e ameaças. Uma das estratégias era dizer que, se não fosse feito o pagamento, ela seria exposta para o ex-companheiro e para a família.

— Eu disse: "Mas eu não tenho mais dinheiro." “Bom, então vou ter que acionar o fulano”. Chegou a descobrir o WhatsApp dele e mandou mensagem. Ele jura que apagou. Não sei se é verdade ou não, mas nunca tive nenhum retorno da pessoa — conta.

A vítima relata ainda que, após estar quase sem dinheiro, chegou a ter garantia que seria ressarcida, mas acabou sendo enganada outra vez.

— Ele disse que iria me ajudar, que tinha um consórcio de um carro, que eu precisava pagar uma prestação para ele ser contemplado. Aí, quitei a parcela. Que ele tinha um parceiro de uma revenda, que iria liberar o carro para ele poder vender, para mim alcançar o valor para me ajudar. Aí, paguei essa parcela. Ele disse que não foi contemplado e começou a me culpar.

Os contatos pararam depois que a vítima falou que iria procurar a polícia. Segundo ela, o esquema tirou praticamente todo o dinheiro que ela possuía.

— (A vida) Está caótica, porque eu estou sem dinheiro, né? Vivendo de empréstimo, porque o dinheiro que que eu tinha me ajudava com as contas mensais. E o valor que eu recebo mensalmente não é o suficiente para pagar as minhas contas do mês.