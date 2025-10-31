Segurança

Mãe e padrasto que estavam foragidos por estuprar menina são presos em Canoas

Crimes aconteceram entre 2011 e 2016, na residência em que a família morava no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, segundo a polícia

Júlia Ozorio

