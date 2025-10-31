Com 99 nomes, nesta sexta-feira (31) a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou a lista parcial de mortos na megaoperação deflagrada terça-feira (28) contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Além de quatro policiais, 117 suspeitos de envolvimento com a facção criminosa também morreram – 18 ainda não foram identificados.
Entre os suspeitos já identificados, 42 possuíam mandados de prisão em aberto por algum crime. Apesar disso, nenhum dos 99 nomes divulgados nesta sexta havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no inquérito que deu origem à Operação Contenção, de acordo com O Globo.
Conforme a Polícia Civil, 78 dos identificados tinham "extenso histórico criminal". Também foram identificados 37 nomes de outros oito Estados além do Rio de Janeiro.
- Pará: 13 mortos
- Amazonas: sete
- Bahia: seis
- Ceará: quatro
- Goiás: quatro
- Espírito Santo: um
- Mato Grosso: um
- Paraíba: um
— Tendo em vista estes resultados, a gente vê que o trabalho de investigação e inteligência foi adequado, todos perigosos e com ficha criminal. Também, pela identificação das origens desses narcoterroristas, reforço a importância da integração com os Estados — declarou Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.
A Polícia Civil informou que os corpos dos 117 suspeitos mortos já passaram por perícia, dos quais 99 foram identificados e 89 liberados às famílias. Castro promete "em breve entregar os relatórios completos para as autoridades competentes".
Veja a lista completa dos suspeitos identificados
- Adailton Bruno Schmitz da Silva
- Adan Pablo Alves de Oliveira
- Aleilson da Cunha Luz Junior
- Alessandro Alves de Souza
- Alessandro Alves Silva
- Alexsandro Bessa dos Santos
- Alisom Lemos Rocha
- Anderson da Silva Severo
- André Luiz Ferreira Mendes Junior
- Arlen João de Almeida
- Brendon César da Silva Souza
- Bruno Correa da Costa
- Carlos Eduardo Santos Felício
- Carlos Henrique Castro Soares da Silva
- Cauãn Fernandes do Carmo Soares
- Célio Guimarães Júnior
- Claudinei Santos Fernandes
- Cleideson Silva da Cunha
- Cleiton Cesar Dias Mello
- Cleiton da Silva
- Cleiton Souza da Silva
- Cleys Bandeira da Silva
- Danilo Ferreira do Amor Divino
- Diego dos Santos Muniz
- Diogo Garcez Santos Silva
- Douglas Conceição de Souza
- Eder Alves de Souza
- Edione dos Santos Dias
- Edson de Magalhães Pinto
- Emerson Pereira Solidade
- Evandro da Silva Machado
- Fabian Alves Martins
- Fabiano Martins Amancio
- Fabio Francisco Santana Sales
- Fabricio dos Santos da Silva
- Felipe da Silva
- Fernando Henrique dos Santos
- Francisco Myller Moreira da Cunha
- Francisco Nataniel Alves Gonçalves
- Francisco Teixeira Parente
- Gabriel Lemos Vasconcelos
- Gustavo Souza de Oliveira
- Hercules Salles de Lima
- Hito José Pereira Bastos
- Jean Alex Santos Campos
- Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
- Jonas de Azeredo Vieira
- Jônatas Ferreira Santos
- Jonatha Daniel Barros da Silva
- José Paulo Nascimento Fernandes
- Josigledson de Freitas Silva
- Juan Marciel Pinho de Souza
- Kauã de Souza Rodrigues da Silva
- Kauã Teixeira dos Santos
- Kleber Izaias dos Santos
- Leonardo Fernandes da Rocha
- Luan Carlos Dias Pastana
- Luan Carlos Marcolino de Alcântara
- Lucas da Silva Lima
- Lucas Guedes Marques
- Luciano Ramos Silva
- Luiz Carlos de Jesus Andrade
- Luiz Claudio da Silva Santos
- Luiz Eduardo da Silva Mattos
- Maicon Pyterson da Silva
- Maicon Thomaz Vilela da Silva
- Marcio da Silva de Jesus
- Marcos Adriano Azevedo de Almeida
- Marcos Antonio Silva Junior
- Marcos Vinicius da Silva Lima
- Marllon de Melo Felisberto
- Maxwel Araújo Zacarias
- Michael Douglas Rodrigues Fernandes
- Michel Mendes Peçanha
- Nailson Miranda da Silva
- Nelson Soares dos Reis Campos
- Rafael Correa da Costa
- Rafael de Moraes Silva
- Ricardo Aquino dos Santos
- Richard Souza dos Santos
- Rodolfo Pantoja da Silva
- Ronald Oliveira Ricardo
- Ronaldo Julião da Silva
- Tiago Neves Reis
- Vanderley Silva Borges
- Victor Hugo Rangel de Oliveira
- Vitor Ednilson Martins Maia
- Wagner Nunes Santana
- Waldemar Ribeiro Saraiva
- Wallace Barata Pimentel
- Wellington Brito dos Santos
- Wellinson de Sena dos Santos
- Wendel Francisco dos Santos
- Wesley Martins e Silva
- Willian Botelho de Freitas Borges
- Yago Ravel Rodrigues Rosário
- Yan dos Santos Fernandes
- Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
- Yuri dos Santos Barreto