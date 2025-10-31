Mais de 70 corpos foram levados à Praça São Lucas, na Penha, no dia seguinte à operação. Eduardo Anizelli/Folhapress / .

Com 99 nomes, nesta sexta-feira (31) a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou a lista parcial de mortos na megaoperação deflagrada terça-feira (28) contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Além de quatro policiais, 117 suspeitos de envolvimento com a facção criminosa também morreram – 18 ainda não foram identificados.

Entre os suspeitos já identificados, 42 possuíam mandados de prisão em aberto por algum crime. Apesar disso, nenhum dos 99 nomes divulgados nesta sexta havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no inquérito que deu origem à Operação Contenção, de acordo com O Globo.

Conforme a Polícia Civil, 78 dos identificados tinham "extenso histórico criminal". Também foram identificados 37 nomes de outros oito Estados além do Rio de Janeiro.

Pará : 13 mortos

: 13 mortos Amazonas : sete

: sete Bahia : seis

: seis Ceará : quatro

: quatro Goiás : quatro

: quatro Espírito Santo: um

Santo: um Mato Grosso : um

: um Paraíba: um

— Tendo em vista estes resultados, a gente vê que o trabalho de investigação e inteligência foi adequado, todos perigosos e com ficha criminal. Também, pela identificação das origens desses narcoterroristas, reforço a importância da integração com os Estados — declarou Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

A Polícia Civil informou que os corpos dos 117 suspeitos mortos já passaram por perícia, dos quais 99 foram identificados e 89 liberados às famílias. Castro promete "em breve entregar os relatórios completos para as autoridades competentes".

Veja a lista completa dos suspeitos identificados