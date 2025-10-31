Segurança

Nomes revelados
Notícia

Lista com identificação dos mortos no Complexo do Alemão e da Penha é divulgada pela Polícia Civil do RJ

Dos 117 suspeitos que morreram, 99 já foram identificados. Ao menos 37 eram de outros Estados

Zero Hora

