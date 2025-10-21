Líder de facção suspeito de autorizar ataque que deixou três jovens baleados na zona sul de Porto Alegre será isolado em presídio

Ataque ocorreu na Rua Ipê Amarelo, no bairro Cavalhada Rodrigo Prado / RBS TV

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que um líder criminoso, suspeito de ter autorizado o ataque que deixou três adolescentes baleados em Porto Alegre, será isolado na prisão. Ele já cumpre pena em unidade prisional por outros crimes.

Segundo o delegado Gabriel Borges, a investigação aguarda o cumprimento desta medida pela Polícia Penal. A polícia ainda trabalha com a hipótese de que a menina de 11 anos, e os jovens, de 15 e 17 anos, não eram os alvos dos disparos realizados pelos criminosos na noite de domingo, na Rua Ipê Amarelo, no bairro Cavalhada.

De acordo com o delegado, a linha de investigação é que que o crime foi causado pela disputa de territórios entre grupos rivais do tráfico de drogas. A Polícia Civil não divulga detalhes para não prejudicar o trabalho investigativo.

Levados para atendimento

Os três baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento médico. Dois estão no Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde seguem em estado grave.

Conforme a instituição, a menina de 11 anos está na unidade de tratamento intensivo (UTI) e o adolescente de 17 anos, na sala de recuperação. O outro menor, que tem 15 anos, foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor e ainda não teve o estado de saúde divulgado.