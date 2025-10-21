Líder de facção suspeito de autorizar ataque que deixou três jovens baleados na zona sul de Porto Alegre será isolado em presídio

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que um líder criminoso, suspeito de ter autorizado o ataque que deixou três adolescentes baleados em Porto Alegre, será isolado na prisão. Ele já cumpre pena em unidade prisional por outros crimes.
Segundo o delegado Gabriel Borges, a investigação aguarda o cumprimento desta medida pela Polícia Penal. A polícia ainda trabalha com a hipótese de que a menina de 11 anos, e os jovens, de 15 e 17 anos, não eram os alvos dos disparos realizados pelos criminosos na noite de domingo, na Rua Ipê Amarelo, no bairro Cavalhada.
De acordo com o delegado, a linha de investigação é que que o crime foi causado pela disputa de territórios entre grupos rivais do tráfico de drogas. A Polícia Civil não divulga detalhes para não prejudicar o trabalho investigativo.
Levados para atendimento
Os três baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento médico. Dois estão no Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde seguem em estado grave.
Conforme a instituição, a menina de 11 anos está na unidade de tratamento intensivo (UTI) e o adolescente de 17 anos, na sala de recuperação. O outro menor, que tem 15 anos, foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor e ainda não teve o estado de saúde divulgado.
De acordo com a Brigada Militar, testemunhas relataram que quatro homens armados chegaram ao local em um carro e atiraram contra as vítimas. Eles desceram do veículo e fugiram, em seguida, em direção à Avenida Cavalhada.