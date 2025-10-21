Segurança

Investigação
Notícia

Líder de facção suspeito de autorizar ataque que deixou três jovens baleados na zona sul de Porto Alegre será isolado em presídio

A polícia ainda trabalha com a hipótese de que a menina de 11 anos, e os meninos, de 15 e 17 anos, não eram os alvos dos disparos

Kathlyn Moreira

