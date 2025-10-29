Lewandowski diz que Lula ficou "estarrecido" com número de mortos em megaoperação no RJ e afirma que GLO não foi discutida

Lewandowski falou à imprensa nesta quarta-feira. Matheus Schuch / Agencia RBS

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quarta-feira (29) que a megaoperação realizada no Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho, foi "extremamente cruenta e violenta". Em coletiva de imprensa, ele disse ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou "estarrecido" com o número de mortos na ofensiva.

O chefe do Executivo, contudo, ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

Na terça (28), o governo do Estado havia confirmado 64 óbitos, sendo quatro deles de policiais. Já nesta quarta, em coletiva de imprensa, corrigiu esse número para 121. A Defensoria Pública fluminense fala em mais de 130 mortos.

Lewandowski falou à imprensa ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, após uma reunião no Palácio da Alvorada. Questionado sobre a possibilidade de instalação de uma norma de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio, o ministro afirmou que essa hipótese não foi tratada no encontro.

— (Decretar GLO) Não é uma ação espontânea do presidente ou do governo federal. É algo exatamente complexo, medida excepcionalíssima — disse o ministro, que à tarde terá uma reunião com o governador do RJ, Cláudio Castro.

Megaoperação no RJ

A megaoperação realizada contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão já é considerada a mais letal da história do Brasil. Na terça-feira, pelo menos 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro foram às ruas para cumprir cem mandados de prisão.

Criminosos reagiram com tiros e barricadas em chamas. Ainda em retaliação, segundo a Polícia Civil, eles lançaram bombas com o auxílio de drones e fugiram pela parte alta da comunidade, em uma cena semelhante à registrada em 2010, quando o Complexo do Alemão foi ocupado.

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, o chefe da Polícia Civil fluminense afirmou que 113 pessoas foram presas na ofensiva, 33 delas em outros Estados. Entre as apreensões, conforme o balanço, estão 91 fuzis e toneladas de drogas.

Entenda, ponto a ponto, os números da megaoperação do Rio de Janeiro: