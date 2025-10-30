Leite desiste de ir ao Rio de Janeiro para participar de reunião com governadores

Leite alegou problemas com a agenda já marcada no interior do RS. Mauricio Tonetto / Divulgação

O governador Eduardo Leite não irá viajar ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (30). A possibilidade foi aventada na quarta-feira, após conversa com o governador do Estado fluminense, Cláudio Castro.

Segundo o Palácio Piratini, o motivo da desistência foi a dificuldade logística. Leite preferiu não desmarcar as agendas que já estavam organizadas. Ele tem roteiro marcado nos municípios de Estação, Tapejara, Centenário e Mariano Moro.

Sobre o envio de força policial gaúcha ao Rio de Janeiro, ofertado por Leite a Castro, o Palácio Piratini irá aguardar uma sinalização positiva do governo fluminense para providenciar o suporte.

Às 16h, governadores de Estados brasileiros serão recepcionados por Cláudio Castro no Palácio Guanabara. O encontro servirá para discutir a “integração de estratégias de combate ao crime organizado e fortalecimento de cooperação”.

“Papel do Estado não é exterminar ou matar” diz Leite

Em entrevista à jornalista Rebecca Mistura, de GZH Passo Fundo, Leite comentou sobre a operação no Rio de Janeiro em agenda que cumpre na manhã desta quinta-feira (30) no norte do RS.

Questionado sobre se concordava ou não com Castro, que definiu a operação como um “sucesso”, Leite afirmou que não cabia a ele analisar a situação:

— O RJ tem um contexto muito específico, com lugares onde a polícia tem muita dificuldade de entrar, o que não acontece no RS. O papel do Estado não é matar ou exterminar, é prender e dar consequências a essas pessoas. Agora, se há resistência à prisão ou enfrentamento à polícia, acontecem essas situações absolutamente indesejáveis — disse.

O governador chegou com uma comitiva em Estação por volta das 10h e atendeu a imprensa antes de participar de uma reunião com o prefeito do município e funcionários da Escola Maria Nascimento Giacomazzi. A instituição foi alvo de ataque há quase quatro meses, quando um adolescente invadiu salas de aula e matou uma criança, além de ferir outros estudantes e uma professora.

Na escola, o governador, acompanhado da secretária de Saúde Arita Bergmann, entregou um plano de contingência com medidas previstas em casos de violência escolar. Leite também vai participar do lançamento de um programa de saúde para idosos no hospital de Estação e depois segue para Tapejara, onde vai inaugurar obras da RS-430.

Operação mais letal da história do RJ

A megaoperação realizada contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Pelo menos 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro foram às ruas para cumprir cem mandados de prisão. Criminosos reagiram com tiros e barricadas em chamas.

Ainda em retaliação, segundo a Polícia Civil, eles lançaram bombas com o auxílio de drones e fugiram pela parte alta da comunidade, em uma cena semelhante à registrada em 2010, quando o Complexo do Alemão foi ocupado.

Uma mulher foi feita de refém por 26 criminosos na Vila Cruzeiro, na zona norte da capital fluminense. Na casa onde eles estavam, foram encontrados 19 fuzis. Um dos criminosos foi morto e os outros 25, presos. Na mesma região, foram apreendidos 200 quilos de maconha.

Em entrevista coletiva, Cláudio Castro afirmou que de vítimas, a ação deixou apenas os quatro policiais.