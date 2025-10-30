Segurança

Agenda
Notícia

Leite desiste de ir ao Rio de Janeiro para participar de reunião com governadores

A possibilidade chegou a ser cogitada na quarta-feira, após conversa com o governador fluminense, Cláudio Castro

Jocimar Farina

do Rio de Janeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS