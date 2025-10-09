Laudo confirma causa da morte de advogado que atuou no Mensalão; veja qual foi

Luiz Fernando Pacheco foi encontrado morto na madrugada de quinta-feira (1º) na região central de São Paulo. OAB / Reprodução

Um laudo pericial apontou traumatismo craniano como causa da morte do advogado criminalista Luiz Fernando Pacheco, encontrado morto em uma rua de Higienópolis, no centro de São Paulo, no dia 1º de outubro. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que descartou a ingestão de metanol.

O advogado era um dos fundadores do Grupo Prerrogativas de defesa de direitos e ficou conhecido por ter atuado no caso do Mensalão. O laudo foi elaborado a pedido da Polícia Civil para direcionar as investigações sobre o caso, tratado como latrocínio.

"Três suspeitos por envolvimento no crime estão presos e diligências prosseguem para a conclusão do inquérito policial", diz a SSP. A reportagem busca contato com a defesa dos suspeitos.

Os exames apontaram que uma lesão letal no crânio foi causada pela queda do advogado após ser golpeado com um soco pelo suspeito do crime, Lucas Brás dos Santos, de 27 anos, que teria tentado roubar seu celular.

Suspeita de metanol descartada

A perícia afastou a hipótese de morte pelo consumo de metanol, que chegou a ser levantada no início da investigação.

Antes de ser agredido, Pacheco havia enviado uma mensagem a colegas do Prerrogativas dizendo que tinha "tomado metanol", o que foi interpretado como uma brincadeira devido à onda de casos de intoxicação pela substância misturada a bebidas.

Imagens de câmeras obtidas pela Polícia Civil mostram quando o advogado é abordado por um casal, que seriam Lucas e a namorada, Ana Paula Teixeira Pinto de Jesus. O advogado reage, tentando impedir que o rapaz retire algo de seu bolso e, na sequência, recebe um soco na cabeça. Ele cai ao chão. O traumatismo teria sido decorrente da queda.

Antes de fugir, o suspeito flagrado no vídeo rouba pertences da vítima. O advogado foi socorrido e levado à Santa Casa de São Paulo, na região central. Por estar sem documentos, levados pelo ladrão, ele só foi identificado 36 horas após a agressão, por meio de digitais. A família já havia registrado um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dele.