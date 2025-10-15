Segurança

Litoral Norte
Notícia

Justiça Militar absolve policiais acusados de lesão corporal em abordagem que terminou com morte de PRF aposentado em Torres

Réus não estavam implicados no processo envolvendo a morte de Fábio Cesar Zortéa. Brigadiano acusado de homicídio já havia sido absolvido em 2024

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS