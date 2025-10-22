Segurança

"Sem dolo"
Notícia

Justiça decide que morte de líder comunitária em Porto Alegre foi fatalidade, e oito brigadianos não serão submetidos a júri

Jane Beatriz Machado da Silva, 60 anos, morreu em dezembro de 2020 após uma operação policial na Vila Cruzeiro

Vinicius Coimbra

