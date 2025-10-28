Júri do caso Andrei entra no segundo dia, com debates entre acusação e defesa e expectativa de desfecho ainda nesta terça-feira

Menino morreu em novembro de 2016, quando tinha 12 anos. Vinicius Coimbra / Agência RBS

O júri do caso relativo à morte de Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, 12 anos, continua nesta terça-feira (28). A programação prevê debates entre acusação e defesa no Foro Central de Porto Alegre.

A segunda-feira (27), primeiro dia do julgamento, teve a participação da mãe da criança, Cátia Rosimary Lopes Goulart, 54 anos.

— Consegui falar as coisas mais importantes. Fiz uma grande luta, contei com uma rede de apoio de amigos. Pessoas que eu não conhecia também vieram participar. Hoje vim para cá com um entusiasmo diferente, esperando por justiça e pela condenação dele (o réu) — disse Cátia a Zero Hora antes de entrar no Foro Central para acompanhar o júri.

O réu do processo, Jeverson Olmiro Lopes Goulart, 60 anos, irmão de Cátia e tio do menino, também falou no primeiro dia do júri. Segundo o Ministério Público, em novembro de 2016, o acusado estuprou o menino e depois matou a vítima com um tiro. O caso ocorreu na casa onde Andrei morava com a família, no bairro Tristeza, na zona sul da Capital.

Por videoconferência, o réu negou todas as acusações.

— Eu acredito na minha inocência e acredito na minha absolvição — disse no julgamento.

Além da mãe do menino e do réu, outras quatro pessoas prestaram depoimento na segunda-feira: um conhecido do réu, uma familiar, um vizinho e um prestador de serviços do prédio onde a vítima morava.

Nesta terça-feira, o júri foi retomado por volta das 9h40min, com a manifestação da promotora Lúcia Helena Callegari. A defesa será representada pelo advogado Edson Perlin.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), a expectativa é que o resultado seja conhecido até o fim da tarde desta terça-feira. O réu responde em liberdade pelos crimes de homicídio duplamente qualificado – com recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime – e estupro de vulnerável.

Relembre

Segundo a denúncia do Ministério Público, o caso ocorreu entre os dias 29 e 30 de novembro de 2016 na casa onde a vítima morava com a família, na zona sul de Porto Alegre. Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, 12 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça.

O óbito ocorreu quando ele estava sozinho com o tio, Jeverson Olmiro Lopes Goulart, brigadiano da reserva.

O caso inicialmente foi tratado como um suicídio. Um ano após o crime, em 2017, a Polícia Civil remeteu inquérito sem responsabilizar ninguém pela morte. No entanto, o Ministério Público seguiu no caso e obteve novas informações a partir de relatos de familiares.

Para o Ministério Público, o PM estuprou o adolescente no dia 29. Depois, para ocultar o crime, teria efetuado o tiro enquanto a vítima dormia, na madrugada seguinte, dia 30. Além disso, após o homicídio, foi feita a manipulação da cena para forjar um suicídio.

A acusação argumenta que o réu se aproveitou da convivência familiar estabelecida, já que ambos compartilhavam o mesmo quarto.

Contraponto

Jorge Bandeira, advogado que representa o réu Jeverson Olmiro Lopes Goulart, disse que a defesa sempre acreditou que o "cliente não cometeu tudo o que foi dito".

— Evidentemente que por trás tem uma trama que ficou clara hoje. E amanhã (terça-feira, 28), nos debates, a defesa vai desenvolver melhor a título de demonstrar isso.