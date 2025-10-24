Juiz que atuou na Lava-Jato é suspeito de furtar garrafas de champanhe em mercado de Santa Catarina

Eduardo Appio tem 54 anos. Bruno Peres / Agência Brasil

Responsável por processos da Lava-Jato em Curitiba em 2023, o juiz federal Eduardo Appio, 54 anos, é suspeito de furtar duas garrafas de champanhe em um mercado de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) instaurou procedimento investigatório disciplinar contra o magistrado.

O boletim de ocorrência registrado pelo segurança do estabelecimento indica que a primeira garrafa foi furtada no dia 20 de setembro e a segunda, no dia 4 de outubro, informa o portal NSC Total. Cada uma delas, ambas da champanhe Moët, custa cerca de R$ 540, totalizando R$ 1.080 conforme O Globo. A ação foi registrada pelo sistema interno de câmeras de segurança do estabelecimento.

O TRF-4 foi notificado sobre a situação por e-mail, enviado pela Polícia Civil de Santa Catarina. A investigação chegou a Appio a partir da placa do veículo informada no boletim de ocorrência.

"Um senhor com idade aproximada de 72 anos, que utiliza óculos e possui estatura aproximada de 1,76m. Após a subtração dos itens, o suspeito deixou o local conduzindo um veículo Jeep Compass Longitude D", diz trecho do documento.

O que diz o juiz

Colunista do O Globo, Bela Megale diz que o juiz federal afirmou que a situação "deve ser um boato infundado" e classificou como "fake news política". Apesar disso, ele teria apagado as mensagens posteriormente.