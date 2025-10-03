Jovem que estava desaparecido em Florianópolis é encontrado morto

André tinha 28 anos. Instagram: @sosdesparecidospmsc / Reprodução

Desaparecido há mais de uma semana, André Cúneo Sagaz, de 28 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (3) em Florianópolis. O corpo do jovem foi localizado na Barra da Lagoa, no leste da capital catarinense. As informações são do g1.

Sagaz foi visto pela última vez na noite de 25 de setembro. Ainda não há detalhes sobre o local exato onde o corpo foi encontrado. A causa da morte é investigada pela Polícia Civil.

Carlos André Sagaz, pai do jovem, disse ao g1 que o filho foi a uma casa noturna na Lagoa da Conceição antes do desaparecimento. Após, teria parado em uma pousada na Barra da Lagoa, onde um amigo estaria hospedado, para pegar um cerveja.

O pai do jovem ainda relata que o filho deixou o celular desligado desde o dia 24 de setembro e que não há registros de compras no cartão de crédito dele.