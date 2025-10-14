Jovem ferido em ataque a tiros na zona norte de Porto Alegre é preso

Um jovem de 19 anos foi preso após ficar ferido em um ataque a tiros na noite de segunda-feira (13) no bairro Passo das Pedras, zona norte de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele estava foragido por furto qualificado e permanece sob custódia da Brigada Militar.

Outros dois homens, de 26 e 39 anos, também foram atingidos e seguem internados em um hospital. De acordo com a polícia, nenhum deles corre risco de vida. Os dois têm antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto.

Conforme o delegado Daniel Queiroz, o caso ocorreu em um ponto de venda de drogas. Diversos disparos foram efetuados contra as vítimas. Populares escutaram o barulho e acionaram as autoridades.

Leia Mais Ataque a tiros deixa feridos na zona norte de Porto Alegre

A investigação indica que os autores do tiroteio chegaram a pé ao local e fugiram em seguida. A polícia ainda apura a motivação dos disparos e busca identificar os responsáveis.