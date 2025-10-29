"Japinha", tida como morta em operação do RJ, está viva, diz polícia

Correção: diferentemente do que foi publicado no dia 29 de outubro de 2025, às 14h32min, a jovem chamada de "Japinha da CV" não morreu. A mulher está viva. A informação, repassada pela Polícia Civil, foi corrigida no mesmo dia, às 15h11min.

Inicialmente, uma mulher, apelidada de "Japinha da CV" e "musa do crime", foi apontada como uma das pessoas mortas durante confronto entre forças de segurança e integrantes do Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações iniciais, a jovem estaria entre os 121 mortos na megaoperação realizada na terça-feira (28), durante a operação considerada como a mais letal da história do Brasil.

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Civil negou qualquer corpo de mulher entre os mais de cem mortos na megaoperação. Entenda o caso aqui.

Nota da Polícia Civil

Diferentemente do que foi divulgado na mídia e em redes sociais, não havia nenhuma mulher entre os opositores mortos na Operação Contenção. A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. Contra ele, que tinha histórico criminal na Bahia, havia dois mandados de prisão ativos

Entenda, ponto a ponto os números da megaoperação do Rio de Janeiro: