"Japinha do CV" morreu em confronto com forças de segurança durante megaoperação no Rio, diz polícia

Imagem publicada no perfil de Penélope. Reprodução / Instagram / @penelope_ph2257

Conforme a polícia, uma mulher identificada como Penélope, apelidada de "Japinha do CV" e "musa do crime", morreu durante o confronto entre forças de segurança e integrantes do Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a morte ocorreu na terça-feira (28), durante a operação considerada como a mais letal da história do Brasil.

Ainda segundo a corporação, Penélope era uma das principais combatentes da facção e figura de confiança das lideranças locais. A polícia afirma que ela atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas, especialmente durante incursões policiais nas comunidades, afirmaram as autoridades ao g1.

Mulher era combatente de confiança do Comando Vermelho

Segundo a Polícia Civil, Penélope participava da linha de frente dos confrontos armados e tinha influência nas decisões táticas do grupo. No momento do tiroteio, segundo os agentes, ela usava roupa camuflada e colete tático com compartimentos para carregadores de fuzil.

O corpo foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de troca de tiros. A mulher teria resistido a abordagem e abriu fogo contra os agentes, sendo atingida por um disparo na troca de tiros. Nas redes sociais, a irmã de Penélope pediu que parassem de compartilhar imagens da irmã.

