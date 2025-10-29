"Japinha do CV" morreu em confronto com forças de segurança durante megaoperação no Rio, diz polícia

Conforme a polícia, uma mulher identificada como Penélope, apelidada de "Japinha do CV" e "musa do crime", morreu durante o confronto entre forças de segurança e integrantes do Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a morte ocorreu na terça-feira (28), durante a operação considerada como a mais letal da história do Brasil.
Ainda segundo a corporação, Penélope era uma das principais combatentes da facção e figura de confiança das lideranças locais. A polícia afirma que ela atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas, especialmente durante incursões policiais nas comunidades, afirmaram as autoridades ao g1.
Mulher era combatente de confiança do Comando Vermelho
Segundo a Polícia Civil, Penélope participava da linha de frente dos confrontos armados e tinha influência nas decisões táticas do grupo. No momento do tiroteio, segundo os agentes, ela usava roupa camuflada e colete tático com compartimentos para carregadores de fuzil.
O corpo foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de troca de tiros. A mulher teria resistido a abordagem e abriu fogo contra os agentes, sendo atingida por um disparo na troca de tiros. Nas redes sociais, a irmã de Penélope pediu que parassem de compartilhar imagens da irmã.
Entenda, ponto a ponto os números da megaoperação do Rio de Janeiro:
- O governo havia informado, em balanço divulgado na terça-feira (28), que havia 64 mortos, sendo que quatro eram policiais civis e militares
- Na manhã desta quarta (29), o governador Cláudio Castro confirmou em coletiva 58 mortos: desses, 54 eram criminosos e quatro policiais. Castro não esclareceu por que o número do balanço de terça foi alterado
- Já a cúpula da segurança do RJ e do governo do Estado afirmam que são 121 mortos: quatro policiais e 117 suspeitos
- Moradores afirmam ter encontrado 74 mortos na mata. Os corpos foram levados para uma praça na Penha. Secretário da Polícia Civil fala em "63 corpos achados na mata"
- Haverá uma perícia para ver se há relação entre essas mortes e a operação
- Sobre as prisões, o delegado Felipe Curi disse que foram 113 presos, sendo 33 de outros Estados, como Amazonas, Ceará, Pará e Pernambuco