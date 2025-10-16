Investigação desarticula rede de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em seis Estados e no Distrito Federal

A operação Expansionista, que desarticulou uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, foi deflagrada na manhã de quinta-feira (16) e cumpriu trinta mandados de busca e apreensão. A ação desta primeira etapa resultou no bloqueio de R$ 180 milhões de contas de 29 investigados e de seis empresas. Nenhuma pessoa foi presa.

A investigação foi coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e resultou na identificação de uma rede criminosa que atua em seis Estados e no Distrito Federal. Os mandados foram cumpridos em 19 cidades. No RS a ação aconteceu em Porto Alegre, inclusive dentro da Cadeia Pública, Novo Hamburgo, Canoas, Sapucaia do Sul, Parobé e Taquara.

Foi identificado um núcleo financeiro sediado no RS que abastecia empresas com recursos ilícitos, maquiando a origem do dinheiro através de operações bancárias. O esquema envolvia empresas de fora do RS, entre elas uma distribuidora de bebidas, uma malharia e uma prestadora de serviços administrativos.

Os outros mandados foram cumpridos ainda em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Bahia. As ações contaram com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP de cada Estado e da Brigada Militar.