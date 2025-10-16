Segurança

Operação Expansionista
Notícia

Investigação desarticula rede de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em seis Estados e no Distrito Federal

Ação foi conduzida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e bloqueou R$ 180 milhões em contas de empresas e investigados

Zero Hora

