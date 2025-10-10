Segurança

Operação Rastreio
Notícia

Investigação aponta esquema de falsos roubos e desmanche de carros no Vale do Sinos

Grupo alugava veículos de locadoras, registrava ocorrências falsas de roubo e, depois, tentava extorquir os proprietários das empresas

Guilherme Gonçalves

