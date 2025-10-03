Segurança

Investigação
Notícia

Indiciamentos por apologia ao nazismo em 2025 já superam todo o ano de 2024 no RS

Até agosto, a Polícia Civil responsabilizou 11 pessoas pelo crime em 2025. Ano passado, foram sete

Vinicius Coimbra

