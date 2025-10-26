Homem tenta esfaquear mulher e acaba morto após intervenção da Brigada Militar

Um homem acabou morto após tentar assassinar uma mulher na noite de sábado (25) em Santa Cruz do Sul. Os policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar tinham sido chamados por vizinhos do casal, que reside na Rua Léo Winterle, Bairro Santa Vitória.

Conforme o relato dos vizinhos aos PMs, o agressor desferiu facadas na companheira e chegou a feri-la, embora sem gravidade. Ao chegarem no local, os policiais viram a vítima correndo em direção ao portão da residência e gritando por socorro, mas acabou caindo no pátio.

Os policiais também viram o agressor investindo contra ela, portando uma faca. Para tentar conter o homem, os PMs usaram uma pistola Taser (arma de incapacitação neuromuscular), mas ele continuou a agressão, então os policiais o alvejaram com armas de fogo (pistolas). O relato dos brigadianos é confirmado por testemunhas. A vítima sofreu lesões leves e foi atendida pelo Serviço de Atendimetno Móvel de Urgência (Samu). O agressor morreu no local. Ele foi identificado como Dienson William Guedes, 41 anos. A mulher agredida por ele tem 44 anos.

O caso foi atendido pelo delegado Marcelo Chiara, da Polícia Civil. Em princípio, como tentativa de feminicídio, seguida de legítima defesa da sociedade por parte dos policiais.