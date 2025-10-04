Homem que perseguiu e matou mulher em mercado no RS é condenado a 30 anos de prisão

Gilson Bianchin Venturini foi preso em setembro de 2024 em Santa Maria, dois dias após o crime. Divulgação / Polícia Civil

Gilson Bianchin Venturini foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Angélica Dias Moraes, ocorrido em setembro de 2024 em São Pedro do Sul, na Região Central. O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento que mostraram a vítima fugindo e sendo encurralada no interior de um minimercado.

O réu foi condenado com qualificadoras por feminicídio, motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além da pena de reclusão, a Justiça determinou que ele pague indenização de R$ 100 mil à família de Angélica, valor que deve ser destinado aos cinco filhos da mulher.

A sentença da juíza Walkyria Maria de Sousa Cabral, titular da comarca de São Pedro do Sul, foi anunciada no fim da tarde de sexta-feira (3). Ao definir a pena, a magistrada considerou relatos sobre o comportamento agressivo do réu em situações de violência doméstica, bem como a "extrema brutalidade" do caso. A magistrada destacou que, além do sofrimento natural causado pela morte, a vítima era mãe de cinco crianças, todas menores de idade.

A defesa de Venturini, exercida pela Defensoria Pública do Estado, foi procurada, mas até a publicação desta reportagem ainda não tinha se manifestado.

Relembre o caso

Por volta das 8h de 21 de setembro de 2024, câmeras de monitoramento registraram Angélica entrando em um minimercado do bairro Maturino Bello, para tentar se esconder do agressor após uma briga em sua casa. A vítima correu pelos corredores, mas acabou encurralada e atingida por golpes de faca. Ela foi ferida no pescoço, tórax e abdômen e morreu no local.

Venturini foi preso dois dias depois, quando foi encontrado escondido em uma área de mata em Santa Maria.