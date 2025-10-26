Segurança

Em investigação
Notícia

Homem que morreu no Parque da Redenção pode ter sofrido mal súbito

Corpo, encontrado na área central de Porto Alegre, não tinha sinais aparentes de violência. Policiais aguardam resultado de perícia

Humberto Trezzi

