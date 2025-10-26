Homem que morreu no Parque da Redenção pode ter sofrido mal súbito

Área do Parque da Redenção onde foi encontrado o corpo Guilherme Milman / Agencia RBS

O Departamento de Homicídios da Polícia Civil (DHPP) investiga o caso de um homem encontrado morto no Parque da Redenção, em Porto Alegre, na manhã de sábado (25). O corpo não aparentava ter sofrido violência e estava na área próxima ao Monumento ao Expedicionário e ao espelho d'água.

A Guarda Municipal foi acionada por volta das 6h30min. Segundo a Polícia Civil, que atendeu a ocorrência no local e vai investigar o ocorrido, o corpo estava ali desde a madrugada.

Leia Mais Corpo de homem é encontrado na Redenção

O homem, 46 anos, foi identificado como Jeferson de Oliveira Maassen. É conhecido dos frequentadores do parque como Moicano (pelo corte de cabelo) e foi encontrado deitado de bruços, sem camisa, apenas com uma bermuda e tênis de corrida. Análises preliminares não constataram marcas de violência — nenhuma lesão, marca de espancamento, facada ou tiro, relata o chefe do Departamento de Homicídios, delegado Mário Souza.

— Não havia também sinais de esganadura (feita com mãos). Tudo indica que ele passou mal, mas nada está descartado. Ele pode ter sofrido algum golpe que não deixa marcas. Por isso, aguardamos o resultado da perícia — avisa o policial.