Segurança

Em São Borja
Notícia

Homem preso em flagrante por feminicídio teria dado quase 20 facadas na companheira; ele alega legítima defesa

Crime aconteceu na residência onde moravam com as duas filhas gêmeas da vítima

Beatriz Coan

