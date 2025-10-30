Homem morre em confronto com a Brigada Militar em Gravataí

A área foi isolada para o trabalho da perícia. O homem morto ainda não foi identificado. Carlos Machado / RBSTV

Um homem morreu em confronto com a Brigada Militar na noite desta quarta-feira (30), em Gravataí, na Região Metropolitana.

De acordo com a BM, em torno de 22h, ocorreu o tiroteio durante o patrulhamento de rotina, no bairro Vila Imperial. Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico na Rua dos Plátanos teriam reagido à abordagem policial.

Leia Mais Como foram as oito horas de enfileiramento de corpos após megaoperação no Rio

Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro foi atingido pelos disparos. O suspeito ferido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas morreu durante o deslocamento. Com ele, os policiais apreenderam drogas e um revólver calibre 38.

De acordo com a BM, em torno de 22h, ocorreu o tiroteio durante o patrulhamento de rotina, no bairro Vila Imperial. Carlos Machado / RBSTV