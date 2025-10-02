Segurança

Crimes patrimoniais
Notícia

Homem indiciado mais de 30 vezes por furto é preso após relatos de novas invasões a comércios no Menino Deus

Homem de 39 anos, que pratica os delitos há pelo menos 16 anos, estaria por trás dos arrombamentos recentes de uma barbearia, loja de eletrônicos e estacionamento

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS