Homem indiciado mais de 30 vezes por furto é preso após relatos de novas invasões a comércios no Menino Deus

Um homem de 39 anos, suspeito de invadir comércios no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, foi preso na tarde de quarta-feira (1º) na Rua Múcio Teixeira. Conforme a delegada Cristiane Ramos, o suspeito tem histórico de furtos há 16 anos.

— Já é um indivíduo conhecido por praticar diversos furtos aqui, tanto na região do Menino Deus, como em outros bairros adjacentes. A primeira prisão dele por furto foi em 2009. Então são mais de 30 inquéritos policiais com indiciamento por delitos patrimoniais — afirmou a delegada.

O mandado de prisão preventiva que foi cumprido foi decretado no início de setembro após o suspeito ser identificado como autor de um furto em um estacionamento, ocorrido em abril, no qual danificou automóveis e furtou estepes. O pedido de prisão foi solicitado pela 2ª Delegacia de Polícia (DP) diante da habitualidade dos crimes. O nome dele não foi divulgado.

— Então, nós conseguimos que fosse decretada essa prisão preventiva ali no início do mês de setembro e ele estava sendo procurado — complementou Ramos.

Nos últimos dias, a polícia identificou pelo menos três ocorrências de furto, atribuídas ao mesmo homem. Na terça-feira (30), a reportagem de Zero Hora conversou com alguns empreendedores que tiveram imóveis violados no bairro.

Nas últimas duas semanas, uma barbearia e uma hamburgueria foram invadidas na Rua Botafogo. O caso mais recente aconteceu na madrugada de sábado (27), por volta das 3h, quando um homem quebrou o vidro da fachada, arrombou a grade de ferro da barbearia Barbatana e entrou no local.

A delegada destacou que o preso estava em situação de rua e cometia os crimes durante a noite. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar a autoria dele em alguns casos, como o da barbearia.

— Foram feitos os registros, verificadas as imagens e, em pelo menos dois locais, na barbearia e numa loja de eletrônicos, a gente verificou que se tratava desse mesmo indivíduo — comenta Cristiane.

A polícia investiga ainda se há outros envolvidos nos furtos ou se as ações foram realizadas apenas pelo preso. Há três inquéritos em andamento que serão encaminhados ao poder judiciário com pedido de indiciamento, o que pode ampliar o tempo de prisão do suspeito.

— Um indivíduo com esse tipo de atuação, que faz do crime o seu modo de vida, tem que permanecer encarcerado para garantia da ordem pública, para segurança dos proprietários de estabelecimento, para segurança ali dos moradores do Menino Deus, porque ele já praticou diversos delitos ali e sempre que ele tá solto, ele volta a praticar — concluiu a delegada.

