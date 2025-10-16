Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas em São Borja, diz polícia

Um homem de 34 anos foi preso na noite de quarta-feira (15) em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Irenito Ramos é suspeito de matar a companheira, Nathiele Rodrigues Souza de 37 anos, com golpes de faca.

O crime teria acontecido por volta de 18h na Rua Gomes Carneiro, localizada no bairro Paraboi. Segundo a Brigada Militar de São Borja, ela foi morta em frente às duas filhas gêmeas do casal, de três anos.

Policiais militares encontraram o suspeito pouco depois do crime. Ele caminhava às margens da BR-472, em direção a Itaqui.

O homem foi levado à delegacia para os procedimentos legais.