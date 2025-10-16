Segurança

Fronteira Oeste
Notícia

Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas em São Borja, diz polícia

Brigada Militar afirma que crime ocorreu em frente às filhas do casal. Agentes encontraram o suspeito caminhando às margens da BR-472.

Guilherme Jacques

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS