Homem é preso suspeito de matar a companheira e forjar suicídio da vítima em Esteio

A Polícia Civil prendeu um homem de 35 anos suspeito de matar a companheira em Esteio, na Região Metropolitana. O corpo da mulher de 27 anos foi encontrado no domingo (12) em uma casa no centro da cidade, onde eles moravam.

Inicialmente, a polícia foi chamada para averiguar um caso de suicídio cometido com uma arma de fogo. No entanto, segundo a delegada Angélica Giovanella Marques, a principal linha de investigação mudou no mesmo dia.

— Ele (o companheiro) alega que a vítima tirou a própria vida e que não foi ele o autor. A cena do crime apresentava sinais de alteração e encontramos contradições nos depoimentos, que levaram à prisão em flagrante. No momento, investigamos como um feminicídio e seguimos em diligências — disse a delegada.

Segundo ela, não há registros oficiais de episódios de violência doméstica no histórico do casal, que tem uma filha de nove anos. Vizinhos também relataram um comportamento habitual da vítima e do suspeito.

O revólver usado no crime era do homem e foi apreendido. Ele não tinha autorização para a posse da arma de fogo, motivo pelo qual foi também detido na ocorrência.

Os agentes aguardam o resultado de um exame nas mãos da vítima que indicará a presença ou não de elementos químicos oriundos do disparo. Essa avaliação é necessária para descobrir se a arma de fogo foi acionada pela vítima.

Além disso, a delegacia ouvirá outras testemunhas e pessoas próximas ao casal para esclarecer a morte. Os nomes da vítima e do detido não foram informados pela Polícia Civil.

O que diz a defesa do suspeito

Na quarta-feira (15), o advogado Alexandre Freitas dos Santos, que representa o suspeito, enviou a seguinte resposta à reportagem:

Defesa vem a público esclarecer, com respeito às autoridades e à imprensa, que o caso noticiado neste início de semana trata-se de uma tragédia familiar, e que as circunstâncias já apuradas apontam para um suicídio, e não para um crime de feminicídio.

Desde o primeiro momento, os policiais militares que atenderam a ocorrência reconheceram o cenário como típico de suicídio, sem sinais de luta, agressão física ou histórico de violência doméstica.

A vítima enfrentava um quadro grave de depressão e já havia tentado tirar a própria vida em outras ocasiões, inclusive com ingestão de medicamentos controlados, tendo sido internada diversas vezes no Hospital São Camilo, em Esteio/RS. Os depoimentos colhidos confirmam esse histórico e mostram que se tratava de um contexto de sofrimento emocional, não de violência.

Após análise do caso, o Delegado de Polícia optou por não representar pela prisão preventiva, reconhecendo que não estavam presentes requisitos mínimos que a lei exige para a manutenção da prisão.

Na audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, a Justiça confirmou essa avaliação, entendendo que não havia necessidade de manter a prisão, e concedeu a liberdade ao investigado.

No tocante ao exame residuográfico, será esclarecido que o investigado não se opôs à investigação, mas aguardará a realização das perícias técnicas oficiais, inclusive nas mãos da vítima, as quais serão determinantes para confirmar a versão da defesa.

Por fim, reafirma-se a plena confiança na atuação da Polícia Civil e do Poder Judiciário, certos de que a verdade dos fatos prevalecerá, demonstrando que o investigado jamais praticou qualquer ato de violência, sendo também vítima de uma tragédia irreparável.