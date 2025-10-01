Segurança

Bairro Cavalhada
Notícia

Homem é morto a tiros próximo a escola na zona sul de Porto Alegre; aulas foram suspensas

A vítima foi identificada como Vitor Emanuel Silva Rodrigues, de 25 anos. Crime ocorreu próximo à entrada da Escola Violeta Magalhães, na Estrada Vila Maria

Zero Hora

