Homem é morto a tiros próximo a escola na zona sul de Porto Alegre; aulas foram suspensas

Vítima estava de bicicleta, quando foi alvejada. Vítor Rosa / Agência RBS

Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta quarta-feira (1°) no bairro Cavalhada, na zona Sul de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Vitor Emanuel Silva Rodrigues, de 25 anos. O crime ocorreu na Estrada Vila Maria, na altura do número 458, próximo à entrada da Escola Violeta Magalhães. A escola suspendeu as aulas da tarde em decorrência do crime.

Informações preliminares da Brigada Militar apontam que dois suspeitos estavam em uma motocicleta, quando se aproximaram da vítima e efetuaram disparos. Rodrigues, que conduzia uma bicicleta, morreu no local. Até o momento, a dupla não foi identificada.

As autoridades ainda apuram o que motivou o crime, mas a suspeita é de que a morte esteja ligada ao tráfico de drogas.

Rodrigues não possuía antecedentes criminais ou envolvimento com o crime, mas, de acordo com as investigações, o irmão dele foi preso recentemente, apontado como líder de uma organização criminosa da zona sul de Porto Alegre.

Segundo crime em três dias

Este é o segundo episódio violento em frente a uma escola na zona sul de Porto Alegre nesta semana. Na manhã de segunda-feira (29), Adilson Cleoni Fernandes Leites, 44 anos, foi executado na Avenida Capivari, no bairro Cristal.

O crime ocorreu em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Loureiro da Silva, que cancelou todas as atividades do dia. A Unidade de Saúde Vila Cruzeiro também suspendeu os trabalhos em decorrência da violência.