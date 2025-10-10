Homem é morto a facadas em Santa Maria

Um homem de 37 anos foi morto com golpes de faca na Rua Dra. Maria Loureiro Ilha, no bairro Salgado Filho, em Santa Maria, na Região Central. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (9) e a vítima foi identificada como Paulo Josué Santos da Silva.

A Polícia Civil ainda busca esclarecer qual foi a dinâmica do crime. Delegado da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Santa Maria, Adriano Winkelmann de Rossi conta que um suspeito já foi identificado.

No momento, a investigação indica que o crime foi motivado por uma desavença entre o suspeito e a vítima. A faca utilizada ainda não foi localizada, mas os golpes chamaram a atenção de Rossi.

— Pela violência dos golpes, aparenta ser facão — diz.