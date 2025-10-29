Segurança

Com 12 tiros
Homem é executado e mulher fica ferida durante ataque a tiros em posto de combustíveis na zona norte de Porto Alegre

Brigada Militar classificou o episódio como uma "questão pontual" e destacou que a região estava há 40 dias sem homicídios

Paulo Rocha

