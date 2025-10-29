Homem é executado e mulher fica ferida durante ataque a tiros em posto de combustíveis na zona norte de Porto Alegre

Vítimas abasteciam o carro no momento do crime. Paulo Rocha / Agência RBS

Um homem foi executado e a companheira dele ficou ferida em um ataque a tiros no momento em que abasteciam o carro em um posto de combustíveis no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, 12 tiros foram disparados contra o automóvel.

O caso foi registrado em um estabelecimento localizado no cruzamento das avenidas Francisco Silveira Bittencourt e Ecoville, por volta das 11h desta quarta-feira (29). Segundo a Brigada Militar, o veículo do casal, um Citröen C4, estava parado junto a uma bomba de gasolina quando uma moto com dois ocupantes se aproximou e um deles atirou.

Os criminosos usavam capacetes. Vários disparos atingiram o homem, que morreu no local. A mulher ficou ferida, foi resgatada consciente e foi levada para um hospital.

O homem morto foi identificado como Vanclei Lener Dias Antunes, de 25 anos. Ele possuía antecedentes criminais por crimes como dois homicídios, roubo a pedestre, roubo de veículo, ameaça, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo. A mulher ferida não foi identificada pela Polícia, ela tem 28 anos.

Câmeras de segurança do posto de combustíveis registraram a ação e serão analisadas pelos investigadores. A Polícia Civil também deve contar com imagens registradas de câmeras públicas do sistema de cercamento eletrônico presentes na região para localizar o paradeiro dos atiradores.

Para a Brigada Militar, o caso é tratado como um episódio de violência "pontual".