Segurança

Monitoramento
Notícia

Homem com duas tornozeleiras eletrônicas é preso durante operação da Polícia Civil em Porto Alegre

Polícia Penal disse que a situação pode ocorrer porque o Estado tem dois modos de monitoramento, um por execução de pena e outro por medida protetiva de urgência

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS