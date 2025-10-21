Homem com duas tornozeleiras eletrônicas é preso durante operação da Polícia Civil em Porto Alegre

Homem foi detido durante operação da Polícia Civil no bairro Restinga, zona sul da Capital. Polícia Civil / Divulgação

Um homem monitorado por duas tornozeleiras eletrônicas foi preso em uma operação da Polícia Civil na Restinga, zona sul de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (21). Ele foi um dos cinco alvos de uma ofensiva que combateu o roubo de telefones celulares na região.

Segundo o delegado Arthur Raldi, o suspeito contou aos policiais que os dispositivos foram colocados em uma condenação por roubo e em um caso de violência doméstica.

— Foi a primeira vez que vi essa situação: foi algo inusitado para mim e para os policiais da delegacia, que também nunca tinham se deparado com um indivíduo com duas tornozeleiras. Com certa frequência prendemos pessoas com uma tornozeleira; com duas, nunca tivemos — comentou o delegado.

Operação

O detido, que não teve o nome informado pela polícia, foi um dos cinco presos na ação realizada na Capital e em Canoas.

Eles são suspeitos de roubar ao menos 10 telefones celulares de lojas da Região Metropolitana e Vale do Sinos. A quadrilha solicitava a encomenda dos aparelhos e pedia que os dispositivos fossem entregues em endereços no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre.

No local, porém, eles roubavam os aparelhos dos motoboys. Depois, os aparelhos eram usados pelos suspeitos ou vendidos para lojas ou pelas redes sociais.

Dois programas de monitoramento

A Polícia Penal enviou uma nota de esclarecimento sobre o episódio, na qual cita que há dois programas de monitoramento no Rio Grande do Sul, o que pode levar ao uso concomitante.

Leia abaixo a explicação na íntegra:

"O primeiro é executado pela Polícia Penal, responsável pelo acompanhamento de aproximadamente 12 mil pessoas vinculadas ao sistema de execução penal.

O segundo é coordenado pela Secretaria da Segurança Pública, voltado à proteção de vítimas de violência doméstica e ao monitoramento de agressores, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

Nesse programa, o contrato prevê que a vítima receba um telefone celular com aplicativo de segurança integrado, que emite alertas em caso de aproximação do agressor e possui um botão de pânico, acionando diretamente a Brigada Militar para o atendimento imediato.

Quando um indivíduo é, simultaneamente, monitorado em razão da execução de pena e alvo de medida protetiva com monitoração eletrônica, ele acaba sendo incluído em ambos os programas, o que pode resultar, tecnicamente, no uso de duas tornozeleiras eletrônicas.

Importante destacar que não há qualquer impedimento legal para que uma mesma pessoa utilize dois dispositivos de monitoração. Nesses casos, recomenda-se que os magistrados responsáveis pelas decisões sejam informados sobre a coexistência das medidas, a fim de possibilitar eventual manifestação quanto à manutenção ou ajuste das determinações judiciais.