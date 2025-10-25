Guarda municipal é preso após matar homem a tiros durante folga em Gravataí

Um guarda municipal, de 48 anos, foi preso na noite de sexta-feira (24), em Gravataí, na Região Metropolitana, após confessar ter matado a tiros um homem na noite anterior. O ataque a tiros ocorreu na última quinta-feira (23) na RS-118, por volta das 20h, na altura da rótula com a Avenida Itacolomi. ​

O servidor da prefeitura de Gravataí se apresentou em uma delegacia um dia após o crime e confessou ser o autor dos disparos. Ele foi preso preventivamente e não teve o divulgado.

A vítima foi identificada como Leandro de Andrade, de 48 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima conduzia um Ford Fusion quando foi alvejada por disparos feitos pelo atirador, que estava em um Renault Sandero. Após os tiros, o guarda fugiu do local.

Em depoimento ao delegado Pedro Trajano, responsável pelo caso, ele afirmou ter agido por se sentir ameaçado. Disse ainda temer represálias ligadas à sua atuação na Guarda Municipal, versão que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

​O atirador estava de folga no momento do crime e utilizou a arma institucional, concedida aos guardas municipais.

A Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança Pública de Gravataí confirmou que o homem atua como guarda municipal há 10 anos e destacou que ele não tem histórico de violência. ​O caso segue em investigação pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

​Em nota, a prefeitura de Gravataí informou que está prestando todas as informações e colaborações necessárias à Polícia Civil. Além disso, foi aberto um processo administrativo disciplinar para apurar o caso.

O sepultamento de Leandro de Andrade ocorreu na manhã deste sábado, no Cemitério Parque Jardim Celestial, em Gravataí.