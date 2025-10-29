Governo do RS oferece apoio das forças de segurança gaúchas ao RJ

Governador do RS, Eduardo Leite, ofereceu apoio das forças da segurança gaúchas ao RJ. Mauricio Tonetto / Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, repetiu na manhã desta quarta-feira (29) o gesto de outros governadores do país e ofereceu ao Rio de Janeiro apoio de forças de segurança pública gaúchas. A ajuda foi ofertada em uma ligação do líder do Executivo gaúcho para o governador fluminense, Cláudio Castro.

A comunicação ocorreu um dia após uma megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha que se revelou a mais letal da história do Estado do Rio. Segundo a Defensoria Pública fluminense, foram mais de 130 mortos.

Um grupo de governadores de direita que tenta participar do debate nacional sobre segurança pública realizou uma reunião virtual na manhã desta quarta. Por estar em outro compromisso de governo, Leite não integrou o encontro realizado a distância, mas fez questão de falar diretamente com Castro.

O líder do Executivo de Santa Catarina, Jorginho Mello, articula a realização de uma reunião presencial dos governadores do Sul e Sudeste nesta quinta-feira (30) à tarde no Rio de Janeiro. Caso a reunião se confirme, há possibilidade de o governador gaúcho alterar a agenda e participar da atividade.