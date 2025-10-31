Governo do Rio de Janeiro diz que entre os mortos em operação 42 tinham mandado de prisão

Curi e o secretário de Segurança Pública, Victor Santos, em coletiva no final da manhã desta sexta-feira. Polícia Civil RJ / Reprodução

O secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, confirmou que entre os 117 suspeitos mortos na megaoperação Contenção, executada na terça-feira (28), 99 já foram identificados. Destes, pelo menos 78 tinham histórico criminal "relevante", com envolvimento em homicídios e tráfico, 42 tinham mandados de prisão em aberto e pelo menos 39 eram de outros Estados.

As informações foram prestadas em coletiva de imprensa no final da manhã desta sexta-feira (31), junto com o secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos. Entre os identificados estão líderes do tráfico de quatro das cinco regiões do país: Russo, apontado como chefe do tráfico em Vitória (ES), Chico Rato, de Manaus (AM), Mazola, de Feira de Santana (BA), e Fernando Henrique dos Santos, de Goiás. Segundo Curi, só não há criminosos do Sul do Brasil.

De acordo com o governo do Rio de Janeiro, esta é a origem de 39 dos mortos no confronto:

Pará: 13

Amazonas: 7

Bahia: 6

Ceará: 4

Paraíba: 1

Goiás: 4

Mato Grosso: 1

Espírito Santo: 3

Leia Mais Necropsia dos corpos da megaoperação no Rio de Janeiro segue mesmo sob ponto facultativo do Dia do Servidor Público

— Nós alertamos e avisamos. Os complexos da Penha e do Alemão

até a ocupação de 2010 eram o QG do Comando Vermelho apenas no Rio

de Janeiro. A constatação é que esses complexos passaram a ser o QG

também do CV nacionalmente — afirmou Curi.

Operação policial supera número de mortos do Carandiru

Corpos foram enfileirados por moradores em rua do Complexo da Penha após a operação. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Batizada de Operação Contenção, a ação de terça-feira teve como objetivo cumprir cem mandados de prisão contra lideranças do Comando Vermelho e apreender armas e drogas. No total, 113 pessoas foram presas, 91 fuzis e 200 quilos de maconha foram apreendidos na ação que mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das forças de segurança nos complexos da Penha e do Alemão.

Durante os confrontos, 26 criminosos foram presos após manter uma mulher refém em uma casa na Vila Cruzeiro. Helicópteros, blindados e drones foram usados no cerco, enquanto traficantes reagiram com explosivos lançados por drones, um novo padrão de enfrentamento identificado pelas forças de segurança.

A megaoperação policial no Rio de Janeiro é considerada a mais letal da história do Brasil. O governo do Estado confirmou 121 mortos na ação, número que ultrapassa o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, em São Paulo (SP), quando 111 presos foram assassinados durante uma intervenção policial.

Leia Mais Como foram as oito horas de enfileiramento de corpos após megaoperação no Rio

Policiais entre as vítimas

Quatro agentes, dois civis e dois militares, faleceram nos confrontos:

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho , 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita)

, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita) Rodrigo Velloso Cabral , 34 anos, da 39ª DP (Pavuna)

, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna) Cleiton Serafim Gonçalves , 42 anos, 3º sargento do Bope

, 42 anos, 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope