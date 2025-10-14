Segurança

Sistema prisional
Notícia

Governo do Estado investiga como detentos saíram de celas em galeria da Cadeia Pública de Porto Alegre

Polícia Penal afirma não houve "rebelião, fuga ou tomada de galeria", e que situação foi contornada sem uso da força

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS