Governador do Rio e ministro de Lula anunciam escritório emergencial para lidar com crime organizado após megaoperação

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciaram a criação de um escritório emergencial para lidar com "crise" do crime organizado na região. A medida foi decidida em reunião nesta quarta-feira (29) que debateu a megaoperação que deixou pelo menos 121 pessoas mortas na capital fluminense.

— Tivemos um diálogo importante. Se o problema é nacional, o Rio de Janeiro é um dos principais focos. Daqui saiu uma proposta concreta: a criação de um Escritório Emergencial de Enfrentamento ao Crime Organizado — anunciou o governador Cláudio Castro.

Lewandowski ressaltou que o governo federal vai apoiar o Rio de Janeiro com profissionais especializados para fortalecer as investigações e ações de segurança pública:

— Colocamos à disposição do governador e das autoridades de segurança peritos criminais que podem ser mobilizados pela Força Nacional e também de outros Estados. Médicos legistas, odontólogos, peritos. Também temos bancos de dados no que diz respeito a DNA, balística, tudo isso estamos colocando à disposição do governador.

De acordo com Lewandowski, o efetivo da Polícia Federal foi aumentado no entorno da região: com mais 50 agentes. Além disso, a ideia é ampliar o número de membros integrantes da força nacional.

O ministro reforçou que não há posição do governo federal sobre a aplicação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

— Nós não excluímos e não estamos recomendando que se desencadeie uma GLO. Depende das circunstâncias e do próprio governador — afirmou Lewandowski

Já Castro rebateu que não foi cogitado pedir a medida:

— Eu não preciso que o governo federal venha aqui fazer o meu trabalho.

Castro voltou a afirmar que a operação foi um sucesso, exceto pelas mortes dos policiais:

— Queríamos ter prendido todos com vida, mas foi resultado da retaliação que fizeram — disse.

Como foi a operação?

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro destacou que foi realizado um trabalho de inteligência e que a investigação durou cerca de um ano. Houve um planejamento "muito minucioso" de como deveria ser a entrada dos policiais na região, afirmou.

O secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes, destacou que o diferencial da operação foi a incursão de tropas na área da Serra da Misericórdia, região de mata entre os dois complexos, criando o que chamou de "Muro do Bope".

