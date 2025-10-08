"Golpista do Tinder" gaúcho é condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto

Selister se apresentava como médico, militar da Marinha e nutricionista. Redes sociais / Reprodução

O homem que ficou conhecido como o "golpista do Tinder" gaúcho foi condenado a cinco anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto por estelionato contra cinco mulheres na serra gaúcha. Guilherme Selister, hoje com 30 anos, enganou vítimas em Caxias do Sul, Guaporé e Farroupilha.

De acordo com a investigação, ele se apresentava como profissional de diferentes áreas, como médico, militar da Marinha e nutricionista. Após conquistar a confiança das mulheres, dizia que sofria de problemas de saúde e convencia as vítimas a emprestar dinheiro para que ele fosse submetido a uma cirurgia em São Paulo. Em um dos casos, uma das vítimas emprestou ao menos R$ 75 mil. Selister também foi investigado por ameaça a uma das mulheres.

Conforme a acusação, nos casos em que se apresentou como militar, o condenado dizia ter uma indenização a receber da Marinha, em razão de lesão neurológica adquirida no exercício da profissão, para levar a vítima a acreditar que ele devolveria o dinheiro emprestado. Em outro caso, disse atuar em dois hospitais e ter um consultório próprio como médico. Para ludibriar a mulher, alegou que aparelhos do consultório foram danificados por um temporal, levando a novo pedido de dinheiro.

A acusação destaca ainda um episódio de 2022. Uma amiga de uma das vítimas enviou para ela uma reportagem sobre Selister, então suspeito de golpes contra outras mulheres. O homem negou os fatos, "confirmando que havia se relacionado com as meninas e que elas emprestaram o valor porque quiseram". Disse ainda que "precisava de advogado para resolver a situação" e pediu dinheiro à vítima, que custeou.

Além dos cinco anos e cinco meses de prisão, Selister foi condenado ao pagamento de indenização às vítimas, no total de R$ 246,3 mil, valor a ser corrigido à data dos eventos.

Conforme a sentença, os crimes contra as cinco vítimas ocorreram "nas mesmas circunstâncias de tempo, local e maneira de execução, o que caracteriza uma única continuidade delitiva", justificando a pena. O caso de ameaça a uma das mulheres foi declarado extinto por prescrição.

Guilherme Selister poderá recorrer em liberdade. Por meio de uma nota, divulgada na sexta-feira (10), a nova defesa de Guilherme Selister se manifestou, destacando que pretende entrar com recurso da decisão que tramita na comarca de Caxias do Sul (veja a íntegra abaixo).

Veja a nota na íntegra:

A defesa técnica de Guilherme Selister vem, por meio desta, manifestar-se a respeito das recentes notícias divulgadas pela imprensa sobre o processo que envolve o patrocinado e que tramita perante a Comarca de Caxias do Sul.

A defesa foi formalmente assumida na tarde desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, ocasião em que se iniciaram as análises da sentença proferida em primeiro grau, com o objetivo de preparar o recurso cabível às instâncias superiores.

É imprescindível recordar que, mesmo diante de decisão condenatória, permanecem íntegros os direitos constitucionais do acusado, dentre eles o direito ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência, que somente é afastada com o trânsito em julgado da decisão penal condenatória.

A Constituição Federal e o ordenamento jurídico brasileiro asseguram a todo cidadão o direito de recorrer de decisões judiciais, permitindo o reexame dos fatos e das provas pelos tribunais competentes, de forma técnica e imparcial. É nesse contexto que a defesa atuará, com rigor jurídico, serenidade e compromisso ético, buscando demonstrar eventuais equívocos e garantir que a aplicação da lei ocorra dentro dos parâmetros de justiça e proporcionalidade.

Diante disso, é recomendável que não se estabeleçam julgamentos precipitados ou interpretações distorcidas dos fatos, pois o processo ainda se encontra em curso e sujeito à reapreciação por instâncias superiores.

Por fim, ressalta-se que qualquer ilação infundada, divulgação sensacionalista ou manifestação pública que cause prejuízo à imagem, honra ou dignidade de Guilherme Selister poderá ensejar responsabilização na esfera cível e criminal, conforme previsto na legislação brasileira.