Força-tarefa trabalha para identificar corpos de 117 suspeitos mortos em operação no Rio

Necropsia dos mortos em megaoperação são realizadas no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. Jocimar Farina / Agencia RBS

Uma força-tarefa foi montada no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro para identificar os corpos dos suspeitos mortos em operação das forças de segurança. Segundo a Polícia Civil, mais da metade dos cadáveres já passou por necropsia.

Nenhum dos suspeitos teve o nome divulgado. As famílias dos mortos estão sendo atendidas no prédio do Detran, que fica ao lado do IML.

Devido à grande quantidade de corpos, a força-tarefa conta com peritos de outras cidades, além da capital fluminense. Não há previsão de liberação dos corpos.

A situação é diferente para os quatro agentes mortos em confronto com os traficantes. Os dois policiais militares serão sepultados nesta quinta-feira (30). Cleiton Serafim Gonçalves, 40 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, 39, eram sargentos do Bope. Gonçalves deixa a esposa e filhos e Heber, a esposa e uma filha.

Na quarta-feira (29), foram enterrados os dois policiais civis que morreram durante a operação mais letal da história do país.