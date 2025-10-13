Segurança

Desamparo
Notícia

"Foi difícil crescer sem ela": feminicídios deixam um órfão a cada quatro dias no RS

Somente em 2025, 74 filhos perderam a mãe após 58 casos de feminicídio no Estado. Recente decreto prevê que dependentes de até 18 anos ganhem pensão, o que antes só era possível via ação judicial

Pâmela Rubin Matge

