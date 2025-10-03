Segurança

Em Chapecó
Notícia

Fisiculturista gaúcho foi morto a facadas enquanto acordava, conclui Polícia Civil de SC

Morte de Valter de Vargas Aita, 41 anos, teria sido motivada por ciúmes. A então companheira dele foi presa por suspeita de praticar o crime

Júlia Ozorio

